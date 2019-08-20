Игорь Акинфеев: Решение уйти из сборной принял до чемпионата мира Голкипер ЦСКА провел за национальную команду 111 матчей.

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что решение о завершении карьеры в сборной России принял еще до начала чемпионата мира в России.

«Решение я это принял до чемпионата мира, но об этом знала только моя семья, – приводит «Р-Спорт» слова 33-летнего вратаря. – Я продолжаю выступать в ЦСКА, меня все устраивает, а в сборной растет смена. Нужно дать дорогу молодым».

Напомним, Акинфеев дебютировал в сборной России в апреле 2004 года, а в 2016 году стал капитаном команды. Всего на его счету 111 матчей за сборную.

О завершении Акинфеевым международной карьеры было объявлено 1 октября 2018 года.

На домашнем чемпионате мира Россия дошла до четвертьфинала, где проиграла в серии пенальти Хорватии (2:2, по пенальти – 3:4).