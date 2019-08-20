Магомед Оздоев: В «Зените» такой подбор игроков, что нельзя дать слабину Полузащитник провел полтора года в Санкт-Петербурге.

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о том, как чувствует себя в клубе из Санкт-Петербурга.

«Мне нравится в «Зените», – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Это команда, которая ставит перед собой очень высокие цели. Это интересно, ты ни на один день не опускаешь планку, постоянно сконцентрирован.

Подбор игроков такой, что нельзя дать слабину. Твое место сразу займут, и это нормально. Такова жизнь, и к этому нужно привыкать».

Напомним, Оздоев выступает за «Зенит» с февраля 2018 года. За полтора сезона он провел за команду 36 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Оздоев в составе «Зенита» стал чемпионом России.