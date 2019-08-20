Магомед Оздоев: Я знаю каждый маневр Барриоса, а он – мой

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о взаимодействии с колумбийцем Вильмаром Барриосом.
«У нас с ним свой язык – язык жестов, – сказал 26-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – На самом деле мне нравится играть с ним. Я знаю каждый его маневр, а он – мой. Такое редко бывает, и на наших с ним позициях такое взаимопонимание очень важно. Для «Зенита» Барриос – очень хорошее приобретение».
Напомним, Оздоев перешел в «Зенит» в феврале 2018 года, а Барриос – спустя год – в феврале 2019 года. За полтора сезона он провел за команду 36 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. На счету 25-летнего колумбийца один гол в 20 матчах.
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