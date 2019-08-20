«Ахмат» просит отменить удаление Уциева Регламент такое разрешает.

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил, что «Ахмат» не согласен с удалением своего капитана Ризвана Уциева в матче шестого тура премьер-лиги против «Зенита».

– Получилось так, что «Ахмат» написал в КДК с просьбой отменить эту карточку. Заседание будет завтра. Я могу сказать одно, а экспертная комиссия решит иначе – будет не очень красиво. Сейчас могу лишь описать действия арбитра. Если он посчитал в этой ситуации, что это красная, то это верно – никаких преимуществ быть не может. Азмун, возможно, не слышал свистка, поэтому подхватил мяч. Что касается манеры судейства, которую выбрал Алексей, вероятно, он расслабился, подумал, что будет легкая игра. Были моменты, когда принимались достаточно спорные решения, – приводит слова Егорова «Чемпионат».