Источник: Круговой вернулся в «Зенит» Защитник «Уфы» Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом».

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Как утверждает «Чемпионат», футболист продолжит выступать за клуб за Башкортостана на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом петербуржцы смогут вернуть игрока зимой 2020 года.

Круговой воспитывался в академии «Зенита», а с 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду петербуржцев.

Также на футболиста претендовал ЦСКА.