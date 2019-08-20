Сычев объявил о возвращении в футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев объявил, что ведет переговоры с неназванным профессиональным клубом.
– Я еще не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведeм переговоры, – сказал Сычев в собственном подкасте.
Соведущий подкаста – известный телекомментатор Денис Казанский.
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