Сычев объявил о возвращении в футбол Ранее 35-летний форвард выступал за «Спартак», «Марсель», «Локомотив» минское «Динамо», «Волгу» и «Окжетпес».

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев объявил, что ведет переговоры с неназванным профессиональным клубом.

– Я еще не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне. Сейчас ведeм переговоры, – сказал Сычев в собственном подкасте.

Соведущий подкаста – известный телекомментатор Денис Казанский.