«Арсенал» подписал русскоговорящего призера Олимпиады-2016 Бауэр родился в семье немцев из Казахстана.

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Тульский «Арсенал» объявил о переходе из «Вердера» защитника Бауэра.

«Роберт подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом» и будет выступать под четвертым номером», – написано на сайте «канониров».

24-летний защитник – воспитанник «Ингольштадта». В 2016 году он перешел в «Вердер», а прошлый сезон он провел в «Нюрнберге» на правах аренды. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он в составе сборной Германии дошел до финала футбольного турнира.

Бауэр родился в семье русскоговорящих немцев из Казахстана. У него есть гражданство этой страны.