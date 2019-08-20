Икарди купил квартиру в Милане Нападающий «Интера» Мауро Икарди опубликовал в своем инстаграме фото строительных работ в своей новой квартире.

Таким образом, футболист намекнул, что не собирается менять ни клуб, ни город жительства. Ранее СМИ сообщали о переходе аргентинца в «Атлетико», «Монако», «Рому», «Наполи» и даже «Бока Хуниорс». В ответ жена и агент футболиста Ванда Нара настаивала, что он останется в «Интере».

«Мой новый дом. Скоро…», – написал Икарди.