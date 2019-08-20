Жиго расстроился после новостей о травме Ефремова Защитник «Спартака» Самуэль Жиго пообещал связаться с травмированным хавбеком ЦСКА Дмитрием Ефремовым и пожелать ему здоровья.

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Армеец получил тяжелую травму после контакта с Жиго в матче шестого тура чемпионата России. Дерби завершилось победой красно-белых – 2:1, оба мяча забил Жиго.

– Надеюсь, травма Ефремова не оказалась серьезной. Желаю ему здоровья.

– К сожалению, оказалась. ЦСКА сообщил, что у Ефремова разрыв крестообразных связок.

– Ох нет... Очень плохие новости. Я очень расстроен. Обязательно напишу ему и пожелаю здоровья. Сам проходил через такое. Но когда в столкновении с Дзюбой порвал связки, понимал, что это игровой момент и он не желал мне зла. В общем, пусть для Ефремова восстановление пройдет хорошо и он поскорее вернется на поле, – приводит слова Жиго Sport24.