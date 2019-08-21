Николя Пепе: Задача «Арсенала» – победить в Лиге Европы - Советский спорт
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21 августа 2019 07:32ФутболЛипкин Антон

Николя Пепе: Задача «Арсенала» – победить в Лиге Европы

Француз перешел в «Арсенал» из «Лилля».

Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе рассказал о том, как чувствует себя в новом клубе.

«Все очень здорово, потому что тренер (Унаи Эмери) говорит по-французски, что делает проще наше общение, – приводит слова 24-летнего ивуарийца официальный сайт «канониров». – Я новичок, стратегия и тактика для меня новые, и очень помогает то, что я могу получить поддержку тренера. Теперь мне нужно учить английский, он мне помогает также и с этим.

Я выбрал «Арсенал», потому что это клуб с большими целями: здесь мечтают вернуться в Лигу чемпионов. А я тоже амбициозный человек, так что выбор логичен.

Меня привлекает премьер-лига, потому что это крайне интенсивный чемпионат и лучшая лига мира. Наша задача – победить в Лиге Европы. Это европейский турнир, и цель выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Уверен, мы сможем».

Напомним, в сезоне-2018/2019 «Арсенал» дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Челси» (1:4).

Пепе стал игроком «Арсенала» в межсезонье после перехода из «Лилля» за 80 миллионов евро.

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