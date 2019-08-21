Максим Калиниченко стал гостем «Советского спорта» Интервью читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

Загрузка... Гостем пресс-центра редакции «Советского спорта» стал бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко. В составе московского клуба Калиниченко становился чемпионом России (2000, 2001) и обладателем Кубка России (2003). На чемпионате мира 2006 года сборная Украины вместе с Калиниченко дошла до четвертьфинала.