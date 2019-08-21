«Олимпиакос» - фаворит матча с «Краснодаром», по мнению букмекеров Во вторник в Греции состоится первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

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По мнению букмекеров, в этой игре фаворитом является греческий клуб. Коэффициент на его победу равен 2,1 в то время, как на победу российского клуба - 3,8. Ничья оценивается коэффициентом 3,3.

Напомним, что в рамках третьего квалификационного раунда «Краснодар» прошел «Порту» (Португалия). Первая игра в России завершилась победой португальского клуба со счетом 1:0. Ответная игра в Порту принесли победу «Краснодару» со счетом 3:2. По сумме двух матчей наша команда смогла выйти в раунд плей-офф.

«Олимпиакос» в третьем квалификационном раунде прошел турецкий «Истанбул Башакшехир» (1:0, 2:0).