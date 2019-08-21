«Зенит» объявил о возвращении Кругового (фото)

Защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. При этом до конца сезона он продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды.
21-летний воспитанник «Зенита» перешел в «Уфу» в июле 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду девять матчей в премьер-лиге и отметился одной результативной передачей.
Во время выступления за «Зенит» Круговой не сыграл ни в одном матче за основную команду. При этом на его счету 31 игра за молодежный состав и 26 матчей (один гол и одна результативная передача) за «Зенит-2» в ФНЛ.
Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан на пять лет.
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