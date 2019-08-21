«Зенит» объявил о возвращении Кругового (фото) До конца сезона игрок продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды.

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Защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. При этом до конца сезона он продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды.

Данил Круговой заключил контракт с «Зенитом»!



Сине-бело-голубые и «Уфа» достигли соглашения о переходе защитника.



Подробнее о контракте: https://t.co/gPu3WqLzig pic.twitter.com/WKwBf0rBOG — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 21, 2019

21-летний воспитанник «Зенита» перешел в «Уфу» в июле 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду девять матчей в премьер-лиге и отметился одной результативной передачей.

Во время выступления за «Зенит» Круговой не сыграл ни в одном матче за основную команду. При этом на его счету 31 игра за молодежный состав и 26 матчей (один гол и одна результативная передача) за «Зенит-2» в ФНЛ.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан на пять лет.