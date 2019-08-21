«Зенит» объявил о возвращении Кругового (фото) - Советский спорт
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21 августа 2019 14:05ФутболЛипкин Антон

«Зенит» объявил о возвращении Кругового (фото)

До конца сезона игрок продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды.

Защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. При этом до конца сезона он продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды.

21-летний воспитанник «Зенита» перешел в «Уфу» в июле 2018 года. В прошлом сезоне он провел за команду девять матчей в премьер-лиге и отметился одной результативной передачей.

Во время выступления за «Зенит» Круговой не сыграл ни в одном матче за основную команду. При этом на его счету 31 игра за молодежный состав и 26 матчей (один гол и одна результативная передача) за «Зенит-2» в ФНЛ.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан на пять лет.

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