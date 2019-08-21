Месси может сыграть с «Бетисом» Аргентинец на этой неделе должен вернуться в общую группу.

Загрузка...

Форвард «Барселоны» Лионель Месси близок к возвращению в строй и может сыграть в матче второго тура примеры с «Бетисом», сообщает Sport.es.

В начале августа на одной из своих первых тренировок в межсезонье 32-летний аргентинец получил повреждение икроножной мышцы правой ноги. Из-за этого в прошлую пятницу он пропустил матч стартового тура примеры с «Атлетиком» (0:1) на стадионе «Сан Мамес».

Ожидается, что в ближайшее время Месси вернется в общую группу. А по итогам тренировок в пятницу или субботу будет принято решение о его участии в игре с «Бетисом».

Матч «Барселона» – «Бетис» пройдет 25 августа на «Камп Ноу». Начало – 22:00 (мск).