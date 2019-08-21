«Барселона» может обменять Ракитича в «Ювентус» на Манджукича Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее время может перейти в «Барселону».

Как сообщает Tuttosport, «Барселона» до закрытия трансферного окна планирует заключить сделку по переходу в команду 33-летнего форварда «Ювентуса».

По информации издания, туринский клуб в свою очередь заинтересован в трансфере 31-летнего полузащитника каталонской команды Ивана Ракитича.

Напомним, что Ракитич выступает за «Барселону» с июля 2014 года. В активе хорватского полузащитника 34 забитых мяча и 37 голевых передач в 269 матчей за каталонскую команду.

Маджукич перешел в «Ювентус» в 2015 году. С тех пор форвард провел за итальянский клуб 162 встречи, в которых забил 44 гола и сделал 24 результативные передачи.

По оценке немецкого портала transfermarkt стоимость нападающего «Ювентуса» оценивается в 18 миллионов евро, а полузащитника «Барселоны» – в 40 миллионов.