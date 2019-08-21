Зобнин призвал болельщиков «Спартака» приобретать абонементы

- Дорогие болельщики, нам очень важна ваша поддержка. Покупайте абонементы, приходите на наши матчи, взамен мы будем радовать вас своей игрой и присылать майки и мячи с нашими автографами, - заявил Зобнин в видео, опубликованном в официальном Twitter красно-белых.
Напомним, что в минувший понедельник «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в рамках 6-го тура российской премьер-лиги. После этой победы красно-белые набрали 11 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» три очка.
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