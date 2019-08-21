Фалькао может перейти в «Галатасарай» - Советский спорт
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21 августа 2019 16:03Футбол

Фалькао может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает Don Balon, 33-летний колумбийский форвард может пополнить состав «Галатасарая».

По информации издания, Фалькао готов покинуть «Монако» после неудачного сезона в лиге 1, которую клуб едва не покинул по итогам прошлого сезона.

Ранее нападающий заявил, что не получив предложения от руководства «Монако» по продлению контракту, вынужден изучать предложения от других клубов, отметим, что среди них есть хорошие возможности для продолжения карьеры.

Отметим, что в услугах Фалькао ранее был заинтересован «Порту», за который нападающий выступал с 2009 по 2011 годы.

Добавим, что в прошлом сезоне Фалькао провел за «Монако» 33 матча в лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи, контракт колумбийца с монегасками рассчитан до лета 2020 года.

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