«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА (видео) «Спартак» на официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Загрузка...

«Прошедшее домашнее дерби на «Открытие Арене» каждый поклонник красно-белых запомнит надолго! Чтобы продлить радость от шикарной победы команды, мы собрали для вас все, что окружало центральный матч тура и осталось «За кадром» принципиального противостояния», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Напомним, что в минувший понедельник «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в рамках 6-го тура российской премьер-лиги. После этой победы красно-белые набрали 11 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» три очка.