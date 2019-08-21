«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА (видео)
«Спартак» на официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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«Прошедшее домашнее дерби на «Открытие Арене» каждый поклонник красно-белых запомнит надолго! Чтобы продлить радость от шикарной победы команды, мы собрали для вас все, что окружало центральный матч тура и осталось «За кадром» принципиального противостояния», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
Напомним, что в минувший понедельник «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в рамках 6-го тура российской премьер-лиги. После этой победы красно-белые набрали 11 очков и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» три очка.
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