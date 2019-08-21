«ПСЖ» готовит предложение для «Реала» по трансферу голкипера Наваса - Советский спорт
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21 августа 2019 16:33Футбол

«ПСЖ» готовит предложение для «Реала» по трансферу голкипера Наваса

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заинтересован в приобретении голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

Как сообщает AS Sport, в ближайшее время действующие чемпионы Франции сделают официальное предложение мадридскому клубу по трансферу 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики.

Ранее сообщалось, что Навас, которому руководство «Реала» заявило, что не рассчитывает на него в будущем, может стать заменой голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумму в случае ухода последнего в «ПСЖ».

Напомним, что Навас перешел в «Реал» из «Леванте» в августе 2014 года за 10 миллионов евро. С тех пор он провел 162 встречи за команду и пропустил 159 мячей. Голкипер потерял статус первого вратаря «Реала» после прихода в испанский клуб Тибо Куртуа.

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