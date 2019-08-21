Малком: Футбол – это игра, в которой нужно всегда хвататься за свой шанс Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о том, как должен выступать игрок для того, чтобы заслужить уважение болельщиков.

- Футбол – это игра, в которой нужно всегда хвататься за свой шанс. «Зенит» приложил очень много усилий для того, чтобы заполучить меня, они сделали очень хорошее предложение. Я был очень счастлив в «Барселоне», а теперь уверен, что буду очень счастлив в «Зените».

Нужно всегда играть на максимуме своих возможностей и показывать самоотверженность для того, чтобы фанаты начали тебя уважать. Конечно, важно играть хорошо, но самоотверженность – это тоже важно», – приводит слова Малкома Sports.ru со ссылкой на Goal.com.

Ранее сообщалось, что хавбек «Зенита» получил повреждение в матче пятого тура премьер-лиги с «Динамо» (2:0) и выбыл из строя на три-четыре недели. Малком уже пропустил субботний матч премьер-лиги с «Ахматом» (0:0), а также не выйдет на поле в играх с «Уфой» (24 августа) и «Спартаком» (1 сентября).