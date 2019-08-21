РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед Бердыевым - Советский спорт
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21 августа 2019 17:00Футбол

РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед Бердыевым

Во вторник, 20 августа, в Доме футбола состоялись заседания Палаты РФС по разрешению споров

Как сообщается на официальном сайте организации, по итогам заседания было вынесено решение, согласно которому «Ростову» запрещено регистрировать новых игроков.

«Удовлетворить заявление тренера по футболу Бердыева К.Б. о применении санкций в отношении АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года применить к АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8, 9 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров.

Применить к АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Бердыевым К.Б., установленных решением Палаты от 28 июня 2019 года», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Добавим, что 66-летний специалист руководил «Ростовом» с декабря 2014 по август 2016 года.

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