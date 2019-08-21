РФС запретил «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед Бердыевым Во вторник, 20 августа, в Доме футбола состоялись заседания Палаты РФС по разрешению споров

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Как сообщается на официальном сайте организации, по итогам заседания было вынесено решение, согласно которому «Ростову» запрещено регистрировать новых игроков.

«Удовлетворить заявление тренера по футболу Бердыева К.Б. о применении санкций в отношении АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года применить к АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8, 9 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров.

Применить к АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Бердыевым К.Б., установленных решением Палаты от 28 июня 2019 года», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Добавим, что 66-летний специалист руководил «Ростовом» с декабря 2014 по август 2016 года.