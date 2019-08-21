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21 августа 2019 17:36Футбол

Ривалдо призвал Неймара присоединиться к «Ювентусу»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо считает, что форварду «ПСЖ» Неймару стоило бы перейти в «Ювентус».

- Было бы здорово увидеть, как он играет вместе с Криштиану Роналду. Я считаю, что и для португальца было бы замечательно, если бы Неймар играл рядом с ним, так как он очень помог бы ему с голами в течение сезона. Бразилец мог бы также разделить ответственность, поскольку в составе «Ювентуса» на данный момент осталась только одна большая звезда.

Это было бы интересно для игроков туринской команды и, естественно, выгодно самому клубу, - приводит слова Ривалдо Goal.com.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой приобрести бразильского форварда «ПСЖ».

Отметим, что на нападающего сборной Бразилии претендуют два испанских клуба – «Реал» и «Барселона». «ПСЖ» намерен получить за переход бразильца не менее 200 миллионов евро.

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