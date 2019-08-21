Рикарду Орта: У «Браги» большие амбиции, постараемся пробиться в групповой этап Лиги Европы

- Мы более чем готовы, уверены в себе и показываем неплохой футбол. Нам предстоит встретится с отличной командой, но и им тоже будет непросто с нами. У нас большие амбиции, и такие игры нам нравятся больше всего. Уверен, что матч со «Спартаком» получиться отличным.
«Брага» продолжает расти, и сейчас у нас есть возможность участвовать в европейских соревнованиях. Мы постараемся пробиться в групповой этап Лиги Европы, мы будем бороться за это, - приводит слова нападающего пресс-служба клуба.
Напомним, что первый матч раунда плей-офф пройдет в Португалии в четверг, ответная встреча состоится в Москве 29 августа.
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