Рикарду Орта: У «Браги» большие амбиции, постараемся пробиться в групповой этап Лиги Европы Форвард «Браги» Рикарду Орта поделился мнением о предстоящем первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком».

- Мы более чем готовы, уверены в себе и показываем неплохой футбол. Нам предстоит встретится с отличной командой, но и им тоже будет непросто с нами. У нас большие амбиции, и такие игры нам нравятся больше всего. Уверен, что матч со «Спартаком» получиться отличным.

«Брага» продолжает расти, и сейчас у нас есть возможность участвовать в европейских соревнованиях. Мы постараемся пробиться в групповой этап Лиги Европы, мы будем бороться за это, - приводит слова нападающего пресс-служба клуба.

Напомним, что первый матч раунда плей-офф пройдет в Португалии в четверг, ответная встреча состоится в Москве 29 августа.