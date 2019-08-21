Семак дисквалифицирован на два матча

- Сегодня Семак принес еще раз извинения за свое поведение. Наказание: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать на два матча. Один матч реальный, второй условный. Штраф 100 тысяч, установить испытательный срок до конца сезона, - приводит слова Григорьянца «Чемпионат».
Напомним, что главный тренер «Зенита» запретил своему помощнику разговаривать с судьями после матча шестого тура российской премьер-лиги против «Ахмата» (0:0). Российский специалист сказал бразильцу: «Не надо с этими козлами разговаривать!».
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