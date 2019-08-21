Санчо – цель номер один для «Манчестер Юнайтед» следующим летом Английский нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо является приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед» в следующее летнее трансферное окно.

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Как сообщает The Sun, руководство «манкунианцев» рассчитывает сэкономить на зимних трансферах, чтобы летом побороться за переход 19-летнего правого вингера сборной Англии.

Ранее сообщалось, что на усиление команды зимой главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер получит всего 75 миллионов фунтов.

Напомним, что Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,84 миллиона евро. С тех пор форвард провел 58 матче за основную команду дортмундцев, записав на свой счет 16 забитых мячей и 25 голевых передач.

Действующий контракт англичанина с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.