Санчо – цель номер один для «Манчестер Юнайтед» следующим летом

Как сообщает The Sun, руководство «манкунианцев» рассчитывает сэкономить на зимних трансферах, чтобы летом побороться за переход 19-летнего правого вингера сборной Англии.
Ранее сообщалось, что на усиление команды зимой главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер получит всего 75 миллионов фунтов.
Напомним, что Санчо перешел в «Боруссию» в августе 2017 года из «Манчестер Сити» за 7,84 миллиона евро. С тех пор форвард провел 58 матче за основную команду дортмундцев, записав на свой счет 16 забитых мячей и 25 голевых передач.
Действующий контракт англичанина с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.
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