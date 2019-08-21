Первое интервью немецкого защитника тульского «Арсенала» на русском языке

- Стадион немного маленький, но, думаю, атмосфера зато хорошая. Привет, я рад, что играю за тульский «Арсенал». Приглашаю в воскресенье на игру против «Оренбурга», - рассказал Бауэр в интервью пресс-службе команды, видео которого опубликовано в Twitter команды.
Добавим, что встреча 7-го тура российской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Оренбургом» состоится 25 августа в Туле и начнется в 21:30 по московскому времени.
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