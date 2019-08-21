Луис Суарес готов к переходу в «Интер Майами» Бекхэма Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в высшей футбольной лиге США (MLS).

Как сообщает El Mundo Deportivo, 32-летний форвард сборной Уругвая заинтересован в переходе в американскую команду.

По информации издания, Суарес раздумывает над тем, чтобы покинуть «Барселону» в краткосрочной перспективе и считает, что вариант с переходом в «Интер Майами» может стать для него хорошим этапом перед завершением игровой карьеры.

Ранее стало известно, что американскую команду по завершении сезона усилит нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, договорившийся с клубом Бекхэма о трехлетнем контракте.

Напомним, что Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля». С тех пор форвард провел 248 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 177 забитых мячей и 96 голевых передач. Действующий контракт уругвайца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Добавим, что «Интер Майами» начнет свои выступления в высшей футбольной лиге США и Канады (MLS) в 2020 году.