«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

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«Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!

P.S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать», — говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.

Напомним, в «Рубине» Сутормин провел чуть больше недели, после чего также за 50 тысяч рублей перешел в «Зенит», за который сыграл во всех шести турах премьер-лиги.