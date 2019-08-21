«Торпедо» обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 августа 2019 21:48Футбол

«Торпедо» обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России

Футболисты «Торпедо» в серии пенальти переиграли «Велес» в матче 1/32 финала Кубка России.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Торпедо» голами отметились Максим Шоркин (29-я минута), Сергей Божин (90+6) и Александр Елисеев (109). У «Велеса» точными ударами отличились Дмитрий Садов (32), Алексей Баев (52) и Дмитрий Соловьев (112).

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Торпедо» - 6:5.

Следующий соперник «Торпедо» определится в результате жеребьевки, которая состоится позднее.

Отметим, что со стадии 1/16 финала в борьбу за Кубок России вступают команды российской премьер-лиги.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. 18.06.2019 09:16 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон Загитова представила свою новую короткую программу (фото) Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд по версии Forbes
Лучший бомбардир МЧМ и талант из СКА. Они зажгут в будущем сезоне КХЛ Топовая российская молодежь, которая пошумит в следующем чемпионате. 19.08.2019 17:25 Хоккей Костяев Иван
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Юрий Ганус: Данные московской лаборатории передаются в международные федерации Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
СКА стал слабее. Как провели трансферную кампанию клубы Запада Пока ЦСКА и «Локомотив» усиливались летом, армейцы из Петербурга потеряли ряд ключевых игроков. 20.08.2019 20:09 Хоккей Костяев Иван
Валерий Рейнгольд: Я не восхищен игрой «Спартак». Первый тайм провален полностью Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд по итогам матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) выразил недоумение игрой красно-белых в первом тайме. 20.08.2019 11:00 Футбол Усачев Владислав
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.  23.06.2019 21:00 Фигурное катание
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом России В первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP. 11.08.2019 13:00 Теннис Мысин Николай
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. 02.08.2019 19:45 Бокс
Новости
22:12 Футбол «Химки» разгромили «Авангард» и пробились в 1/16 финала Кубка России. Дядюн оформил хет-трик
21:58 Футбол «Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере Икарди
21:48 Футбол «Торпедо» обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России
21:47 Футбол «Олимпиакос» - фаворит матча с «Краснодаром», по мнению букмекеров
21:33 Футбол Дзаппакоста на правах аренды перешел в «Рому»
21:07 Футбол «Олимпиакос» - «Краснодар»: Стартовые составы команд
20:59 Футбол Жуткий перелом руки нападающего «Вила Новы» (видео, 18+)
20:59 Футбол «Чертаново» обыграло «Рязань» и вышло в 1/16 финала Кубка России
20:54 Футбол «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
20:43 Футбол Рикарду Са Пинту: За «Порту» мстить не будем
20:30 Футбол Олег Кононов: У «Спартака» одна проблема
20:24 Футбол Роман Зобнин: Каждая победа немножко добавляет оптимизма
20:12 Футбол Луис Суарес готов к переходу в «Интер Майами» Бекхэма
19:59 Футбол Олег Кононов: Для «Спартака» важно быть командой, которая в каждой игре борется за победу
19:47 Футбол Первое интервью немецкого защитника тульского «Арсенала» на русском языке
19:30 Футбол «Трабзонспор» объявил о подписании трехлетнего контракта со Старриджем
19:19 Футбол Санчо – цель номер один для «Манчестер Юнайтед» следующим летом
18:47 Футбол «Алания» обыграла «Ротор» и вышла в 1/16 финала Кубка России
18:36 Футбол Семак дисквалифицирован на два матча
18:14 Футбол Сульшер получит на трансферы «Манчестер Юнайтед» зимой 75 миллионов фунтов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика