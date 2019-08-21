«Торпедо» обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России Футболисты «Торпедо» в серии пенальти переиграли «Велес» в матче 1/32 финала Кубка России.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Торпедо» голами отметились Максим Шоркин (29-я минута), Сергей Божин (90+6) и Александр Елисеев (109). У «Велеса» точными ударами отличились Дмитрий Садов (32), Алексей Баев (52) и Дмитрий Соловьев (112).

В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Торпедо» - 6:5.

Следующий соперник «Торпедо» определится в результате жеребьевки, которая состоится позднее.

Отметим, что со стадии 1/16 финала в борьбу за Кубок России вступают команды российской премьер-лиги.