«Торпедо» обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Торпедо» голами отметились Максим Шоркин (29-я минута), Сергей Божин (90+6) и Александр Елисеев (109). У «Велеса» точными ударами отличились Дмитрий Садов (32), Алексей Баев (52) и Дмитрий Соловьев (112).
В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Торпедо» - 6:5.
Следующий соперник «Торпедо» определится в результате жеребьевки, которая состоится позднее.
Отметим, что со стадии 1/16 финала в борьбу за Кубок России вступают команды российской премьер-лиги.
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