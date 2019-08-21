«Олимпиакос» - «Краснодар». Греки выигрывают после первого тайма В эти минуты в Греции проходит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между местным «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

Новости СМИ2 На 24-й минуте игры в составе российского клуба травму получил Реми Кабелла. Вместо него на поле появился Кристофер Ольссон. На 30-й минуте хозяева вышли вперед. Дальним точным ударом отметился Мигель Герреро. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.