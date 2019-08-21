«Олимпиакос» - «Краснодар». Греки выигрывают после первого тайма

На 24-й минуте игры в составе российского клуба травму получил Реми Кабелла. Вместо него на поле появился Кристофер Ольссон.
На 30-й минуте хозяева вышли вперед. Дальним точным ударом отметился Мигель Герреро.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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