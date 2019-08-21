«Краснодар» разгромно уступил в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 августа 2019 23:53ФутболВащенко Сергей

«Краснодар» разгромно уступил в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

В Греции прошел первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между местным «Олимпиакосом» и «Краснодаром».

На 26-й минуте травму в составе российского клуба получил полузащитник Реми Кабелла и его заменил Кристофер Ольссон. А через четыре минуты греки открыли счет в матче. Забитым мячом отметился Мигель Герреро.

Во втором тайме на 78-й минуте «Олимпиакос» удвоил преимущество. На этот раз гол забил Лазар Ранджелович.

На 85-й минуте встречи все тот же Ранджелович довел счет до разгромного. Окончательную точку в матче поставил Даниэл Каштелу - 4:0.

Ответная игра состоится в Краснодаре 27 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат в никуда. Как российский бокс теряет позиции Специальное расследование «Советского спорта». 19.08.2019 21:30 Бокс
Еще по теме:
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 Николай Валуев: Добровольная поездка в Россию может поставить крест на карьере украинских боксеров Дмитрий Свищев: Украинские спортсмены устали от политических катаклизмов
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто. 06.08.2019 17:30 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. 12.07.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Спиридонов оскорбил Туктамышеву из-за матча «Зенит» - «Ахмат» Появилось полное видео короткой программы Загитовой на новый сезон Елизавета Туктамышева: Почему бы фигурному катанию не перенять опыт НБА
Игорь Акинфеев: Нам с Дзюбой делить нечего Вратарь ЦСКА поделился впечатлениями от дерби и планами на будущее. 21.08.2019 10:07 Футбол Григорьевская Юлия
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.  23.06.2019 21:00 Фигурное катание
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. 02.08.2019 19:45 Бокс
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. 31.07.2019 08:30 ММА Усачев Владислав
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
Новости
23:53 Футбол «Краснодар» разгромно уступил в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
22:49 Футбол «Олимпиакос» - «Краснодар». Греки выигрывают после первого тайма
22:12 Футбол «Химки» разгромили «Авангард» и пробились в 1/16 финала Кубка России. Дядюн оформил хет-трик
22:00 Футбол «Олимпиакос» - «Краснодар» - 4:0. Как это было
21:58 Футбол «Интер» принял предложение «Наполи» о трансфере Икарди
21:48 Футбол «Торпедо» обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России
21:47 Футбол «Олимпиакос» - фаворит матча с «Краснодаром», по мнению букмекеров
21:33 Футбол Дзаппакоста на правах аренды перешел в «Рому»
21:07 Футбол «Олимпиакос» - «Краснодар»: Стартовые составы команд
20:59 Футбол Жуткий перелом руки нападающего «Вила Новы» (видео, 18+)
20:59 Футбол «Чертаново» обыграло «Рязань» и вышло в 1/16 финала Кубка России
20:54 Футбол «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
20:43 Футбол Рикарду Са Пинту: За «Порту» мстить не будем
20:30 Футбол Олег Кононов: У «Спартака» одна проблема
20:24 Футбол Роман Зобнин: Каждая победа немножко добавляет оптимизма
20:12 Футбол Луис Суарес готов к переходу в «Интер Майами» Бекхэма
19:59 Футбол Олег Кононов: Для «Спартака» важно быть командой, которая в каждой игре борется за победу
19:47 Футбол Первое интервью немецкого защитника тульского «Арсенала» на русском языке
19:30 Футбол «Трабзонспор» объявил о подписании трехлетнего контракта со Старриджем
19:19 Футбол Санчо – цель номер один для «Манчестер Юнайтед» следующим летом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика