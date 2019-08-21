«Краснодар» разгромно уступил в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

На 26-й минуте травму в составе российского клуба получил полузащитник Реми Кабелла и его заменил Кристофер Ольссон. А через четыре минуты греки открыли счет в матче. Забитым мячом отметился Мигель Герреро.
Во втором тайме на 78-й минуте «Олимпиакос» удвоил преимущество. На этот раз гол забил Лазар Ранджелович.
На 85-й минуте встречи все тот же Ранджелович довел счет до разгромного. Окончательную точку в матче поставил Даниэл Каштелу - 4:0.
Ответная игра состоится в Краснодаре 27 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.
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