Владимир Быстров – о поражении «Краснодара»: Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала «Краснодар» крупно проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов.

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Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров высказался о поражении от «Олимпиакоса» (0:4) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала, – приводит слова Быстрова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же (Юнес) Намли вместо (Магомеда-Шапи) Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором».

Напомним, на 30-й минуте испанец Мигель Анхель Герреро открыл счет, а еще три гола «Краснодар» пропустил в последние 12 минут матча. Дубль оформил серб Лазар Ранджелович, окончательный счет установил португалец Даниэл Поденсе.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».