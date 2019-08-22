Гиоргос Масурас: Большую часть времени справлялись с контратаками «Краснодара»

Полузащитник «Олимпиакоса» Гиоргос Масурас прокомментировал победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
«Мы сделали большой шаг, – приводит Sport24.gr слова 25-летнего игрока. – Мы играли уверенно и большую часть времени справлялись с их контратаками. Именно так они играют. Мы находили свободное пространство и одержали эту великолепную победу».
Отметим, что Масурас вышел в стартовом составе «Олимпиакоса» и был заменен на 75-й минуте.
«Краснодар» пропустил первый гол на 30-й минуте, а еще три мяча – в последние 12 минут матча.
Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».
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