Сергей Семак: Дисквалификация неожиданной не стала Главный тренер «Зенита» пропустит матч с «Уфой».

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение КДК РФС, который дисквалифицировал его на два матч (один – условно) за оскорбление судейской бригады Алексея Матюнина после матча шестого тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:0) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Неожиданным (решение) не стало, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Есть регламент, есть закон, поэтому принимаем наказание. Будем готовиться к игре, работать. В общем, делать то, что должны, – заниматься прямыми обязанностями».

Таким образом, Семак не сможет присутствовать на тренерской скамейке и в раздевалке в матче седьмого тура премьер-лиги с «Уфой», который пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник».