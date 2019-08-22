Дриусси и Малком не сыграют с «Уфой» Аргентинец и бразилец не полетят на матч седьмого тура.

Загрузка...

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и полузащитник команды Малком пропустят матч седьмого тура премьер-лиги с «Уфой», сообщает официальный сайт клуба. При этом возможно участие в игре полузащитника Олега Шатова.

«Точно не сыграют Дриусси и Малком. Шатов с сегодняшнего дня начинает заниматься в общей группе», – заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, 23-летний Дриусси и 22-летний Малком получили травмы в матче пятого тура чемпионата с «Динамо» (2:0) в Москве и не сыграли 17 августа с «Ахматом» (0:0). В то же время 29-летний Шатов ни разу не попадал в заявку на игры в нынешнем сезоне.

Матч «Уфа» – «Зенит» пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 16:30 (мск).