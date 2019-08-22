Сергей Семак: Точные сроки восстановления Дриусси и Малкома станут известны на следующей неделе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках восстановления форварда Себастьяна Дриусси и полузащитника Малкома.
«На следующей неделе будет обследование, которое более-менее обозначит точные сроки восстановления, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Обычно мышечные травмы – это три недели, поэтому такой срок и был озвучен исходя из диагноза, который был поставлен. Но есть индивидуальные особенности, которые могут сдвинуть в ту или иную сторону процесс восстановления».
Напомним, аргентинец и бразилец получили травмы 10 августа в матче пятого тура премьер-лиги с «Динамо» (2:0) в Москве. После этого они пропустили игру с «Ахматом» (0:0). Ранее сообщалось, что оба игрока выбыли на три-четыре недели.
В ближайшем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Уфой» (24 августа), после чего перед международной паузой проведет еще одну игру – со «Спартаком» в Москве (1 сентября).
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