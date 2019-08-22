Юнес Намли: «Краснодар» мог сыграть с «Олимпиакосом» лучше и показать больше «Краснодар» крупно проиграл в Греции в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли подвел итоги первого матча с «Олимпиакосом» (0:4) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы очень расстроены, – приводит ТАСС слова 25-летнего датчанина. – Могли сыграть лучше и показать больше, но у нас ничего не получилось».

Намли вышел в стартовом составе «Краснодара» и при счете 0:1 был заменен на Магомеда-Шапи Сулейманова.

Напомним, у «Олимпиакоса» дубль сделал серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе. При этом в последние 12 минут матча «Краснодар» пропустил три мяча.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».