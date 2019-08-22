Сергей Семак: Футбол – это эмоции, ошибки, проступки, в том числе с моей стороны Главный тренер «Зенита» дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как судейский скандал в матче шестого тура с «Ахматом» (0:0) сказался на подготовке к игре с «Уфой».

«Абсолютно никаких проблем нет, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». – Сразу же забыли. Футбол – это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны. Все в нормах закона. Наше дело – работать и готовиться к следующему матчу. Да, не выиграли. Моменты создаем, но не забиваем. Будем работать над игрой и реализацией».

Напомним, главный судья матча с «Ахматом» Алексей Матюнин не засчитал два гола «Зенита»: сначала он остановил игру перед тем, как Сердар Азмун отправил мяч в ворота, зафиксировав нарушение со стороны защитника «Ахмата» Ризвана Уциева и показав ему красную карточку, а во втором тайме ассистент ошибочно зафиксировал офсайд у Эмилиано Ригони. После игры Семак оскорбил судейскую бригаду, из-за чего получил двухматчевую дисквалификацию (одна игра – условно) и не сможет присутствовать на скамейке запасных и в раздевалке команды в матче седьмого тура с «Уфой».