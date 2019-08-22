Навас попросил «Реал» о трансфере

Голкипер «Реала» Кейлор Навас обратился к руководству клуба с просьбой о трансфере, сообщает Marca.
32-летний костариканец не хочет мириться с ролью сменщика Тибо Куртуа. Тем более, главный тренер команды Зинедин Зидан дал четко понять, что бельгиец будет первым номером, а прибегать к ротации он не планирует.
Ранее «Реал» отдал в аренду в «Вальядолид» украинца Андрея Лунина, который, наверняка, станет вторым вратарем команды в сезоне-2020/2021. Но на предстоящий год клубу необходимо найти временного запасного голкипера. При этом «Реал» не намерен отпускать Наваса, контракт которого действует до 2020 года, бесплатно.
Навас выступает за «Реал» с 2014 года после перехода из «Леванте». За пять лет он провел за команду 162 матча (из них 52 – «на ноль») и пропустил 159 голов. Ранее он играл в Испании за «Альбасете».
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