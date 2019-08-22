Максим Калиниченко: По качеству футбола дерби «Спартака» и ЦСКА уступало матчу «Динамо» – «Локо»
«Спартак» победил ЦСКА в дерби в шестом туре премьер-лиги.
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, ставший гостем пресс-центра «Советского спорта», поделился впечатлениями от дерби с ЦСКА (2:1) в шестом туре премьер-лиги.
«Не могу сказать об этой игре ни хорошего, ни плохого, – сказал Калиниченко. – Дерби получилось только во втором тайме, когда «Спартак» проснулся и заиграл. Но по качеству футбола матч заметно уступал другому московскому дерби тура – между «Динамо» и «Локомотивом».
А в понедельник мне понравился только результат. Надеюсь, победа добавит «Спартаку» уверенности перед «Брагой».
Напомним, «Спартак» победил ЦСКА благодаря дублю француза Самуэля Жиго и поднялся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.
Полностью интервью Калиниченко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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