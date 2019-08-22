Максим Калиниченко: По качеству футбола дерби «Спартака» и ЦСКА уступало матчу «Динамо» – «Локо» «Спартак» победил ЦСКА в дерби в шестом туре премьер-лиги.

Загрузка...

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, ставший гостем пресс-центра «Советского спорта», поделился впечатлениями от дерби с ЦСКА (2:1) в шестом туре премьер-лиги.

«Не могу сказать об этой игре ни хорошего, ни плохого, – сказал Калиниченко. – Дерби получилось только во втором тайме, когда «Спартак» проснулся и заиграл. Но по качеству футбола матч заметно уступал другому московскому дерби тура – между «Динамо» и «Локомотивом».

А в понедельник мне понравился только результат. Надеюсь, победа добавит «Спартаку» уверенности перед «Брагой».

Напомним, «Спартак» победил ЦСКА благодаря дублю француза Самуэля Жиго и поднялся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.

Полностью интервью Калиниченко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.