Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш: Мы еще никуда не вышли «Олимпиакос» крупно победил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«В футболе возможно все что угодно, – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА. – Мы хорошо сыграли в этом матче, но еще ничего не решено. За эти годы мы видели всякое, и к матчу в России будем готовиться, как если бы счет был 0:0.

Пятый подряд сухой матч в еврокубках? Меня не интересует статистика. Важно лишь то, что мы выиграли и не пропустили. Это доказывает стабильность нашей игры. Мы еще никуда не вышли».

Напомним, дубль в составе «Олимпиакоса» оформил серб Лазар Ранджелович, вышедший на замену за 15 минут до конца игры. По голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».