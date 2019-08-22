Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш: Мы еще никуда не вышли - Советский спорт
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22 августа 2019 14:29ФутболЛипкин Антон

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш: Мы еще никуда не вышли

«Олимпиакос» крупно победил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

«В футболе возможно все что угодно, – приводит слова португальца официальный сайт УЕФА. – Мы хорошо сыграли в этом матче, но еще ничего не решено. За эти годы мы видели всякое, и к матчу в России будем готовиться, как если бы счет был 0:0.

Пятый подряд сухой матч в еврокубках? Меня не интересует статистика. Важно лишь то, что мы выиграли и не пропустили. Это доказывает стабильность нашей игры. Мы еще никуда не вышли».

Напомним, дубль в составе «Олимпиакоса» оформил серб Лазар Ранджелович, вышедший на замену за 15 минут до конца игры. По голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».

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