Максим Калиниченко: Без Шюррле «Спартак» был бы совсем другой командой Немец забил два гола и сделал четыре результативные передачи в пяти матчах за «Спартак».

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, ставший гостем пресс-центра «Советского спорта», поделился мнением о первых матчах в составе красно-белых немца Андре Шюррле.

«Шюррле, безусловно, выделяется, – сказал Калиниченко. – С первого шага стало понятно, что это за футболист. Бывает, покупают игрока за большие деньги, а он даже ходит неправильно. Это не про немца. В каждом движении Шюррле видны профессионализм, мысль. Человек знает, что хочет сделать.

И если раньше Шюррле отличали скорость и мощь, то в «Спартаке» он проявляет себя великолепным распасовщиком. Безусловно, без него это была бы совсем другая команда.

Для центрфорварда ему не хватает навыков. Шюррле нужен мяч. И «Спартаку» нужен Шюррле с мячом. Думаю, в оттяжке или на фланге он будет гораздо полезнее».

Напомним, «Спартак» арендовал 28-летнего чемпиона мира у «Боруссии» (Дортмунд) сроком на один сезон с возможностью выкупа. В пяти матчах за «Спартак» на его счету два гола и четыре результативные передачи.

Полностью интервью Калиниченко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.