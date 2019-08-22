Дзюба прошел тоннель в честь дня рождения в хоккейном шлеме (видео) В четверг форварду «Зенита» исполнился 31 год.

Игроки, тренеры и персонал «Зенита» организовали тоннель для форварда Артема Дзюбы в честь его 31-летия.

Капитан сборной России вышел на тренировку в хоккейном шлеме и трусах, однако в тоннеле его встретили аплодисментами.

🔥🔥🔥 Сумасшедший тоннель в честь дня рождения Артема Дзюбы! pic.twitter.com/clHthAbVA3 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 22, 2019

Напомним, воспитанник «Спартака» выступает за «Зенит» с 2015 года. За четыре сезона он провел за клуб 146 матчей, в которых забил 56 голов и сделал 41 результативную передачу.

Ранее он выступал за «Спартак», а также в арендах за «Томь», «Ростов» и «Арсенал».

В 36 матчах за сборную России на его счету 20 голов и десять результативных передач.

Добавим, что «Зенит» продолжает подготовку к матчу седьмого тура премьер-лиги с «Уфой», который пройдет 24 августа на стадионе «Нефтяник». Начало – 16:30 (мск).