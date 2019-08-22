Максим Калиниченко: Прямо сейчас могу себе позволить купить Сутормина «Зенит» заплатил за игрока 50 тысяч рублей.

Загрузка...

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, ставший гостем пресс-центра «Советского спорта», рассказал о том, как относится к переходу полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

– Прикольно, – сказал Калиниченко. – Прямо сейчас могу себе позволить купить Сутормина.

– Как думаете, это обычная практика для нашего футбола?

– Наверное. И не могу понять, зачем из людей делать дураков. Вот это больше всего убивает. Все сидят, смеются и понимают, что где-то за спиной были проведены какие-то деньги. А кому именно они шли, мне не интересно. Бесит вопиющая вседозволенность – «мы можем делать, что хотим, а вы ничего не сделаете».

Напомним, в среду стало известно о том, что за 25-летнего игрока «Оренбург» получил 50 тысяч рублей от «Рубина», который спустя чуть больше недели продал его за эту же сумму в «Зенит».

Полностью интервью Калиниченко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.