Максим Калиниченко: Не могу представить, чтобы Черчесов извинился В 2008 году Черчесов отправил Калиниченко в дубль «Спартака».

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко, ставший гостем пресс-центра «Советского спорта», высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, при котором он покинул «Спартак».

– Возвращаясь в спартаковские времена. Можете описать свои чувства, когда Станислав Черчесов перед тренировкой отправил вас, Егора Титова и Моцарта в дубль?

– Мыслей много было, – сказал Калиниченко. – Первая – зачем при всех, при семьях, при детях? Была восстановительная тренировка после поражения от ЦСКА 1:5. И наши жены в той ситуации понимали гораздо меньше, чем мы, поэтому и переживали – больше… Можно же было просто позвонить утром и все сказать. Но, видимо, Черчесов принял решение спонтанно, перед тренировкой. Других объяснений у меня нет. Впрочем, давно уже проехал эту историю, она меня не колышет.

– Каким образом Черчесов за десять лет так эволюционировал? Сейчас он тренер-победитель, а тогда болельщики называли его «чабаном»…

– Ну, болельщики «Спартака» – отдельная тема. У них на каждого есть папочка с прозвищами и со всеми косяками… Но вы правильно сказали: это именно эволюция. И раз тренер эволюционирует – он хороший тренер. У Черчесова хорошая карьера. Он ошибался, набил шишек и, по рассказам людей, которые работают с ним сейчас, действительно сильно изменился с тех времен.

– Когда последний раз с ним пересекались?

– Относительно давно, еще на сборах в Турции. Я тогда в «Таврии» доигрывал, а Черчесов тренировал «Терек» или «Амкар».

– Он извинялся за ту историю?

– Чтобы Стас за что-то извинялся? Не могу представить себе такой сценарий. Сам подошел: «Привет, как дела?». «Нормально». Вот такой диалог, ни к чему не обязывающий.

Напомним, 13 июля 2008 года после матча с ЦСКА (1:5) Черчесов отправил Калиниченко вместе с Егором Титовым и Сантосом Моцартом в дубль. Через несколько недель Калиниченко перешел в «Днепр».

Полностью интервью Калиниченко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.