Чаловым интересуются в Италии Нападающий ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов «Наполи».

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Как сообщает Offside Squad, руководство клуба из Неаполя намерено предложить армейцам за переход 21-летнего форварда порядка 20 миллионов евро.

Напомним, что ранее приобрести Чалова пытался «Кристал Пэлас», однако руководство ЦСКА ответило отказом на предложение англичан.

Накануне стало известно, что «Интер» согласился на предложение «Наполи» о трансфере аргентинского нападающего Мауро Икарди. За переход 26-летнего аргентинца неаполитанцам придется заплатить 65 миллионов евро.