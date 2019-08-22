Максим Деменко: После пропущенного гола можно было спокойно играть, но «Краснодар» пошел ва-банк Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко - о поражении краснодарцев в матче с «Олимпиакосом» (0:4) в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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- Как бы не говорили, в Греции всегда тяжело играть любой команде. Но я не могу понять, почему команда не попыталась удержать минимальный счет, а максимально раскрылась и побежала после первого пропущенного гола, на что «Олимпиакос» наказал еще тремя мячами. И после 0:1 можно было спокойно играть, не раскрываясь, но «быки» пошли ва-банк и получили. Конечно, реализация у греков три из трех, - приводит слова Деменко News.ru.

Напомним, у «Олимпиакоса» дубль сделал серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе. При этом в последние 12 минут матча «Краснодар» пропустил три мяча.

Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».