Максим Деменко: После пропущенного гола можно было спокойно играть, но «Краснодар» пошел ва-банк

- Как бы не говорили, в Греции всегда тяжело играть любой команде. Но я не могу понять, почему команда не попыталась удержать минимальный счет, а максимально раскрылась и побежала после первого пропущенного гола, на что «Олимпиакос» наказал еще тремя мячами. И после 0:1 можно было спокойно играть, не раскрываясь, но «быки» пошли ва-банк и получили. Конечно, реализация у греков три из трех, - приводит слова Деменко News.ru.
Напомним, у «Олимпиакоса» дубль сделал серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе. При этом в последние 12 минут матча «Краснодар» пропустил три мяча.
Ответный матч пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар».
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