Андрей Канчельскис: Вызов Чалова в молодежку? Ну это смешно, у меня слов нет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 августа 2019 16:51Футбол

Андрей Канчельскис: Вызов Чалова в молодежку? Ну это смешно, у меня слов нет

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал вызов в состав российской молодежки нападающего ЦСКА Федора Чалова.

- Я уже ничему не удивляюсь. Мы каждый год кричим, радуемся нашему футболу, а на самом деле все хуже и хуже. Сейчас Чалов нужен нашей национальной сборной. Если бы молодежная сборная участвовала или претендовали на ЧЕ или была в финале, то еще можно понять. Ну это смешно, у меня слов нет, - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, в сентябре молодежная сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2021: с Сербией (6 сентября в Саранске) и Болгарией (10 сентября в Софии).

На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев победил Куэрри и вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме Рублев победил Рамоса-Виноласа во втором круге в Уинстон-Сейлеме Рублев вышел во второй круг турнира в Сейлеме
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом России В первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP. 11.08.2019 13:00 Теннис Мысин Николай
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. 26.07.2019 10:15 Бокс Клюкина Анастасия
Еще по теме:
Джонс возглавил общий рейтинг бойцов UFC, Нурмагомедов - на втором месте Малкин записал обращение к Нурмагомедову (видео) Нурмагомедову осталось два боя по текущему контракту с UFC
Евгений Ловчев: Всех возмущают 50 тысяч за Сутормина. А про 8 млн за Новосельцева все забыли! Наш постоянный эксперт, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, не мог не высказаться по горячей теме. 21.08.2019 18:45 Футбол
Ничушкин не приедет в КХЛ. Он подписал минимальный контракт с «Колорадо» Агенту нападающего все же удалось найти ему клуб за океаном. 21.08.2019 12:32 Хоккей Костяев Иван
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. 20.06.2019 14:30 Фигурное катание Мысин Николай
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсь Российский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом. 09.08.2019 20:00 ММА Усачев Владислав
Игорь Шалимов: «Олимпиакос» сыграл как сборная Греции на Евро-2004 «Краснодар» потерпел в Пирее разгромное поражение от «Олимпиакоса» и практически лишился шансов на выход в групповой турнир Лиги чемпионов. 22.08.2019 14:57 Футбол Августин Александр
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
16:56 Паралимпиада Тренер - об участии россиян в Паралимпиаде-2020: Для нас важно, что это было озвучено официально
16:51 Футбол Андрей Канчельскис: Вызов Чалова в молодежку? Ну это смешно, у меня слов нет
16:46 Футбол Максим Деменко: После пропущенного гола можно было спокойно играть, но «Краснодар» пошел ва-банк
16:20 Футбол Дмитрий Градиленко: На меня не выходили представители МВД
16:13 Футбол Чаловым интересуются в Италии
16:06 Футбол Михаил Галактионов: Вызов Чалова? У молодежной сборной начинаются официальные матчи
16:00 Футбол Максименко, Сафонов и Чалов вызваны в молодежную сборную России
15:52 Футбол ПСВ взял Митроглу в субаренду у «Галатасарая»
15:41 Футбол Максим Калиниченко: Ракицкий поставил себя выше интересов сборной
15:36 Футбол Руденко, Лебеденко и Сергеев вошли в символическую сборную девятого тура ФНЛ
15:23 Футбол Форвард «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович: Надеюсь, мы также выиграем в России
15:16 Футбол Максим Калиниченко: Не могу представить, чтобы Черчесов извинился
15:06 Футбол ЦСКА продал Кырнаца в «СКА-Хабаровск»
15:06 Футбол Александр Трошечкин: Божович проводит тренировки «на расслабоне»
14:59 Паралимпиада Владимир Лукин: Если МПК доволен нашей работой, значит, мы все делаем эффективно
14:56 Хоккей Александр Георгиев: У Лундквиста научился усердно работать
14:53 Футбол Максим Калиниченко: Прямо сейчас могу себе позволить купить Сутормина
14:46 Футбол Дзюба прошел тоннель в честь дня рождения в хоккейном шлеме (видео)
14:44 Футбол Черчесов не будет объявлять расширенный состав сборной
14:34 Футбол Максим Калиниченко: Без Шюррле «Спартак» был бы совсем другой командой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика