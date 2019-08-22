Андрей Канчельскис: Вызов Чалова в молодежку? Ну это смешно, у меня слов нет Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал вызов в состав российской молодежки нападающего ЦСКА Федора Чалова.

- Я уже ничему не удивляюсь. Мы каждый год кричим, радуемся нашему футболу, а на самом деле все хуже и хуже. Сейчас Чалов нужен нашей национальной сборной. Если бы молодежная сборная участвовала или претендовали на ЧЕ или была в финале, то еще можно понять. Ну это смешно, у меня слов нет, - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, в сентябре молодежная сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2021: с Сербией (6 сентября в Саранске) и Болгарией (10 сентября в Софии).