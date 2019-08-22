Александр Мостовой: Если Чалова вызвали в молодежку, значит, он там нужнее Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал вызов в состав российской молодежки нападающего ЦСКА Федора Чалова.

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- Черчесов - главный тренер, он решает, кого вызывать, а кого не вызывать. Зачем тут лишний раз говорить. Мы же говорим о Чалове, а не о футболисте уровня Дель Пьеро, или еще кого-то. Вызвали, и вызвали в молодежку. Значит, он там нужнее, - цитирует Мостового Sport24.ru.

Напомним, в сентябре молодежная сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2021: с Сербией (6 сентября в Саранске) и Болгарией (10 сентября в Софии).