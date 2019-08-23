Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 августа 2019 11:16ФутболЛипкин Антон

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португальские клубы набрали 1,5 очка, российские – ноль.

Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.

Португальские клубы набрали 1,5 очка за победу «Браги» над «Спартаком» (1:0) и ничью «Витории Гимарайнш» со «Стяуа» (0:0) в Лиге Европы. Это принесло стране 0,3 балла в таблицу коэффициентов.

Рейтинг же России не изменился, поскольку «Краснодар» также потерпел поражение – от «Олимпиакоса» (0:1) в квалификации Лиги чемпионов.

Таким образом, теперь Португалия отстает от России на 1,067 балла, что равняется 5,3 набранным очкам.

В рейтинге нынешнего сезона Россия с 1,833 баллами занимает 32-е место.

Таблица коэффициентов УЕФА
Положение на 23 августа

1. Испания – 86,355
2. Англия – 74,891
3. Германия – 58,927
4. Италия – 58,510
5. Франция – 50,248
6. Россия – 42,716
7. Португалия – 41,649

«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис
Еще по теме:
Полина Кудерметова: Миддлтон пожелала терпения в теннисе Блинкова проиграла Ван Цян на турнире в Бронксе Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом раунде US Open
Барбашеву нужно брать пример с Федорова. Колонка Виталия Славина НХЛ – лига чудес. Игрок, сокрушающий один антирекорд за другим, списанный за ненадобностью в клубе, легко находит новую команду. А лидер плей-офф-2019 по хитам, главный требушет чемпионского «Сент-Луиса» до сих пор без контракта. 21.08.2019 19:07 Хоккей Славин Виталий
«Локомотив» провалил старт Кубка ЛЖД. Вчистую проиграл рижанам Пока у команды Крэйга Мактавиша есть проблемы. 22.08.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
Яшкин дебютирует за «Динамо» в воскресенье «Динамо» выиграло первый матч турнира у «Витязя» 4:1. 22.08.2019 21:28 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Яшкин о переходе в «Динамо»: Это было сложное решение, я полностью поменял судьбу «Салават Юлаев представил альтернативную форму черного цвета Дмитрий Квартальнов: Ребята очень много бегали, потратили силы, а лед был плохой
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. 31.07.2019 08:30 ММА Усачев Владислав
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. 20.06.2019 14:30 Фигурное катание Мысин Николай
Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US Open Жеребьевка Открытого чемпионата США преподнесла нам несколько сюрпризов. 22.08.2019 21:13 Теннис Мысин Николай
Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
11:16 Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
11:01 Футбол Владимир Хашиг: У нас есть возможности для усиления, но немногое можем из-за финансового fair play
10:38 Футбол Владимир Хашиг: Вокруг Кабелла «Краснодар» планировал строить игру в атаке
10:29 Теннис Полина Кудерметова: Миддлтон пожелала терпения в теннисе
10:16 Хоккей Стал известен состав молодежной сборной России на «Турнир четырех наций» в Перми
10:08 Хоккей Дмитрий Яшкин о переходе в «Динамо»: Это было сложное решение, я полностью поменял судьбу
09:57 Футбол Криштиану Роналду: Уйду из сборной, когда меня перестанут вызывать
09:46 Хоккей «Салават Юлаев представил альтернативную форму черного цвета
09:35 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Ребята очень много бегали, потратили силы, а лед был плохой
09:15 Футбол Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту: Мы добились, чего хотели
08:52 Футбол Олег Кононов: Тяжелейший матч с ЦСКА, долгий перелет и жара – все это сказалось на нашем состоянии
08:45 Футбол Олег Кононов: Игра была равной, но мы не доводили атаки до логического завершения
08:38 Теннис Блинкова проиграла Ван Цян на турнире в Бронксе
08:27 Футбол Евгений Ловчев: «Спартак» потратил много эмоций на ЦСКА, на «Брагу» их не хватило
00:25 Футбол Евгений Ловчев: У игроков «Спартака» подспудно сидело – ничья хороший результат
23:53 Футбол Александр Мостовой: «Спартак» изучил «Брагу», как и «Брага» - «Спартак»
23:47 Футбол «Копенгаген» обыграл «Ригу» в первом матче плей-офф Лиги Европы
23:33 Футбол «Спартак» проиграл «Браге» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
23:27 Хоккей Игорь Никитин: «Спартак» много создавал, так что есть над чем работать
23:09 Хоккей «Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика