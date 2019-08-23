Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.
Португальские клубы набрали 1,5 очка за победу «Браги» над «Спартаком» (1:0) и ничью «Витории Гимарайнш» со «Стяуа» (0:0) в Лиге Европы. Это принесло стране 0,3 балла в таблицу коэффициентов.
Рейтинг же России не изменился, поскольку «Краснодар» также потерпел поражение – от «Олимпиакоса» (0:1) в квалификации Лиги чемпионов.
Таким образом, теперь Португалия отстает от России на 1,067 балла, что равняется 5,3 набранным очкам.
В рейтинге нынешнего сезона Россия с 1,833 баллами занимает 32-е место.
Таблица коэффициентов УЕФА
Положение на 23 августа
1. Испания – 86,355
2. Англия – 74,891
3. Германия – 58,927
4. Италия – 58,510
5. Франция – 50,248
6. Россия – 42,716
7. Португалия – 41,649