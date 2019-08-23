Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Португальские клубы набрали 1,5 очка, российские – ноль.

Загрузка...

Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.

Португальские клубы набрали 1,5 очка за победу «Браги» над «Спартаком» (1:0) и ничью «Витории Гимарайнш» со «Стяуа» (0:0) в Лиге Европы. Это принесло стране 0,3 балла в таблицу коэффициентов.

Рейтинг же России не изменился, поскольку «Краснодар» также потерпел поражение – от «Олимпиакоса» (0:1) в квалификации Лиги чемпионов.

Таким образом, теперь Португалия отстает от России на 1,067 балла, что равняется 5,3 набранным очкам.

В рейтинге нынешнего сезона Россия с 1,833 баллами занимает 32-е место.

Таблица коэффициентов УЕФА

Положение на 23 августа

1. Испания – 86,355

2. Англия – 74,891

3. Германия – 58,927

4. Италия – 58,510

5. Франция – 50,248

6. Россия – 42,716

7. Португалия – 41,649